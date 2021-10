Lega, Ciacciarelli: capitolo rifiuti, basta con scaricabarile ultimi anni

Roma – “È terminato il tempo degli alibi per il Partito Democratico sul fronte rifiuti. Ora governano sia la Regione Lazio che il Comune di Roma! Se il problema non si risolve definitivamente cosa farà Zingaretti, proporrà di commissariare anche il suo compagno di partito Gualtieri come intendeva fare con Raggi? Staremo a vedere.”

