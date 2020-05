Lega: stop maxisanatoria, Governo si concentri su italiani

Roma – “Regolarizzare 600 mila immigrati in un momento delicato come questo e’ vergognoso. Nel Lazio abbiamo tantissime persone che rischiano di trovarsi senza lavoro e che non sanno come arrivare a fine mese, le citta’ sono vuote, senza turisti e cosa fa il governo? Pensa agli immigrati clandestini. Ancora una volta gli interessi del Paese passano in secondo piano. Da gennaio gli immigrati arrivati in Italia sono aumentati del 400% rispetto allo scorso anno mentre imprese, commercianti, Partite Iva, famiglie e disabili vengono completamente dimenticate dal governo. Invitiamo il governo a ripensarci. Servono idee e proposte concrete per dare agli italiani la possibilita’ di uscire dall’emergenza, non altri immigrati”. Cosi’ in una nota i deputati e i senatori del Lazio della Lega.