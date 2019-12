Lena: nuovo polo volanti Polizia a Tor Cervara aumenta sicurezza

Roma – “Il nuovo polo per le volanti della Polizia di Stato a Tor Cervara, inaugurato questa mattina, e’ un’importante risorsa per il quadrante sud-est della Capitale. Con l’apertura del presidio di via Alvari, salendo a due i luoghi da cui le auto di pattuglia partono per presidiare il territorio, i tempi di percorrenza diminuiscono sensibilmente a tutto vantaggio dei cittadini”.

“L’operativita’ del nuovo polo fa parte di una piu’ ampia attivita’ di riorganizzazione che garantira’ maggiore sicurezza a tutta la nostra Citta’. Pertanto plaudo a questa importante iniziativa ringraziando le Forze dell’ordine per il costante e prezioso lavoro che svolgono”. Cosi’ in un comunicato Rodolfo Lena, presidente della commissione Antimafia e Sicurezza della Regione Lazio.