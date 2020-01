Lucha y Siesta: iniziativa incomprensibile da Raggi, ennesima improvvisazione?

Roma – “È stata diffusa ieri una nota stampa del Campidoglio in cui si ventila la possibilita’ che il Comune partecipi all’asta per la dismissione dell’immobile Atac di via Lucio Sestio 10, sede della casa delle donne Lucha y Siesta, chiedendo a tal fine l’attivazione di tutti gli uffici competenti. Il comitato popolare Lucha alla citta’, che da mesi sta raccogliendo fondi per salvaguardare l’esperienza della Casa delle donne, ha chiesto piu’ volte di parlare con il comune senza ricevere alcuna manifestazione d’interesse al dialogo da parte dell’amministrazione comunale.”

“Quest’ultima sembra invece interessata a far uscire quanto prima dall’immobile le donne che li’ stanno costruendo la propria autonomia, chiudere le attivita’ della Casa e procedere all’asta. Alla luce della nota stampa del Comune di Roma restano aperti gli interrogativi sul perche’ la Giunta si muova solo ora, sul perche’ intenda partecipare ad un’asta pubblica con fondi pubblici per sanare il bilancio di una societa’ partecipata al 100% dal Comune di Roma, quando l’immobile avrebbe potuto essere acquisito prima in forza di un evidente interesse pubblico; ci domandiamo inoltre come si pensa di tenere in vita l’esperienza della casa delle donne Lucha y Siesta con tutto il suo valore sociale dentro e fuori il territorio.”

“In aggiunta al riconoscimento di fatto da parte dei servizi sociali comunali e della Regione Lazio, tantissime realta’ hanno da molto tempo dato il loro contributo alla difesa di questa esperienza e non sono disposte a fare un passo indietro. Abbiamo ascoltato per anni parole inneggianti alla partecipazione a 5 stelle per ritrovarci senza alcuna interlocuzione e a leggere dai giornali la volonta’ dell’amministrazione Raggi di acquistare l’immobile, dove vive un’esperienza unica, di impegno serio e costante da 12 anni. Cosi hanno trasformato Roma nella citta’ della prepotenza delle istituzioni contro ogni processo di autodeterminazione e dal basso.”

“Riteniamo inaccettabile questa confusione e altalena di intenti e dichiarazioni senza chiarezza alcuna, siamo stanche del vuoto politico che continua ad agire violenza sulle donne che a Lucha vivono, lavorano e costruiscono faticosamente nuovi percorsi di vita. Noi come donne e femministe non intendiamo subire alcuna dinamica di potere, non siamo oggetto di nessuna campagna elettorale e continueremo a portare avanti il progetto della casa delle donne Lucha y Siesta. Diamo Lucha alla citta’!”. Cosi’ in un post su Facebook le attiviste di Lucha y Siesta.