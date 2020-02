Mammì: presto co-housing e condominio solidale per senzatetto

Roma – “A breve apriremo altri due luoghi importanti per l’assistenza ai senza fissa dimora”. Cosi’ l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’, al termine dell’inaugurazione di un centro di accoglienza del I Municipio. “Si tratta di un condominio solidale a via dei Reti- ha spiegato l’assessore- e di un co-housing, un appartamento condiviso a via Giolitti. Inoltre, tra poco approveremo anche le linee guida per il co-housing che stabiliranno le regole per la presa in carico all’interno di queste strutture e quelle per la gestione”.