Meloni: Raggi non è adeguata, e non sono tanto onesti

Roma – Giorgia Meloni candidata sindaca a Roma? “Oggi sono completamente in altre faccende affaccendata”, risponde la leader di Fdi intervistata dall’agenzia Dire. “Cio’ non toglie- aggiunge- che Roma abbia bisogno di un progetto sul quale bisogna lavorare da subito, indipendentemente dal nome del candidato sindaco, perche’ c’e’ una grande occasione di restituire a questa citta’ una guida dignitosa che sia capace di fare le cose di cui questa citta’ ha bisogno”. Il sindaco Raggi, osserva Meloni, non e’ all’altezza. “E’ stata assolutamente inadeguata su tutti i fronti, a 360 gradi. Lei – aggiunge Meloni- continua a nascondersi dietro il fatto che loro sono onesti. Poi abbiamo scoperto che cosi’ onesti non lo erano neanche, ma per me l’onesta’ e’ un prerequisito della politica. In ogni caso- conclude Meloni- noi abbiamo la grande occasione di poter vincere nella Capitale e gia’ da settembre saremo al lavoro per coinvolgere i nostri alleati su un progetto importante”.