Montino: c’è disponibilità a portare avanti verifiche con AS Roma su area Fiumicino

Roma – “Da parte nostra c’e’ tutta la disponibilita’ a continuare le verifiche gia’ in corso e concordate con la Roma. L’area c’e’, le infrastrutture, in buona parte, anche e altre sono gia’ programmate e in fase di realizzazione, come lo svincolo della A12 di competenza della Regione e quello di Cargo City a cui sta lavorando Adr in accordo con Anas. Continueremo ad approfondire la fattibilita’ nei tempi piu’ brevi possibili”. Lo ha scritto, su Fb, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.