Morricone, De Vito: 17 luglio Assemblea Capitolina straordinaria

Roma – “A seguito di una decisione unanime emersa durante la riunione di oggi tra i capigruppo dei consiglieri capitolini, si e’ stabilito che il prossimo venerdi’ 17 luglio l’aula Giulio Cesare ospitera’ un Consiglio straordinario dedicato a Ennio Morricone”. Lo dichiara il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito. “Per il Consiglio sarebbe un onore ospitare in Aula la famiglia del maestro, in occasione di questa adunanza straordinaria e commemorativa- ha proseguito De Vito- Sara’ inoltre prevista la presenza di ospiti per ricordare la figura del grande musicista non solo attraverso le parole di chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene, ma anche attraverso l’ascolto di alcuni tra i suoi brani piu’ celebri che hanno commosso ed emozionato intere generazioni. L’Aula, infine, votera’ un documento per l’intitolazione dell’Auditorium Parco della Musica all’artista recentemente scomparso”, ha concluso il presidente.