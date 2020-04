Municipio II: interventi ambientali, un altro sistema è possibile

Roma – “La forza e la volonta’ di assumere una posizione fattiva sul nostro territorio non manca. I lavoratori delle nostre zone, di Ama e Servizio Giardini, continuano a recuperare il piu’ possibile e con i mezzi a disposizione situazioni di abbandono e incuria che da anni non vedevano interventi. Si lavora straordinariamente insieme cercando di evitare il piu’ possibile lo scarica barile sulle competenze delle aree. Se si riuscira’ a mantenere questo spirito e’ certo che, almeno per quanto riguarda il Municipio II, si saranno poste le basi per un sistema sicuramente piu’ efficiente.”

“L’auspicio e’ che la Direzione Generale di Ama e la Sindaca tengano presenti questi indicatori e che sappiano assumere decisioni per non far tornare tutto come prima, cominciando con l’attribuire al Municipio uomini e mezzi adeguati in relazione al numero di cittadini residenti e ai flussi di persone che quotidianamente lo raggiungono per lavoro, per studio o per altri motivi. Noi ci siamo e, con tutti i nostri limiti, facciamo la nostra parte. Ora non ci sono piu’ scuse o scarica barile. Un ringraziamento speciale va agli operai e alle operaie della nostra zona che con senso di riscatto e di attaccamento ai quartieri lavorano quotidianamente per gestire le 1143 strade del nostro Municipio”. Cosi’ in una nota Rosario Fabiano, assessore all’Ambiente e Verde del Municipio Roma II.