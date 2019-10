Municipio X, week end con il Triathlon Internazionale di Roma

Roma – Riscoprire il Lungomare di Roma; dare la possibilità a anti ragazzi di conoscere uno sport faticoso ma dalle mille sfaccettature che appassiona e diverte; accogliere migliaia di persone per assistere alle gare e, allo stesso tempo, usufruire di un grande spazio all’aperto quale è il Porto Turistico di Roma.

Conferenza stampa di presentazione questa mattina per l’evento Triathlon Internazionale di Roma che avrà luogo dal 25 al 27 ottobre ad Ostia.

A dare il benvenuto alla manifestazione, le Assessore allo Sport e alla Scuola, Silvana Denicolò e Germana Paoletti.

“Questa tre giorni è molto importante – ha esordito l’assessore Denicolò – perché riguarda in particolare il Triathlon, gara particolare ed entusiasmante e di grande valore sportivo. Per quanto ci rigurada, come Amministrazione, siamo molto felici di collaborare, per quanto di nostra competenza, con il Porto Turistico, esempio di come dovrebbero essere gestite le attività sotto sequestro. Questo territorio inoltre è ricchissimo di iniziative sportive e da sempre ed ospitarle qui, assieme alle iniziative culturali vuol dire essere in prima fila per la crescita dell’intera città”.

“Ringrazio anche io gli organizzatori di questo importante evento – ha affermato l’Assessore Germana – che coinvolge anche gli studenti del territorio – . Portare qui una iniziativa a respiro internazionale contribuisce a trasformare l’intera città ed è una forza trainante per il nostro Municipio. Una forza che dà modo ai nostri ragazzi di usufruire del bello e di avere belle opportunità. Magari conoscere uno sport unico nel suo genere e chissà dar modo di amarlo e praticarlo. Continuiamo a far squadra tutti insieme e a proseguire il cammino a testa alta”.

Dello stesso respiro le dichiarazioni del giudice delegato Guglielmo Muntoni, dell’Amministratore giudiziario del Porto di Roma, Domato Pezzuto che hanno ribadito la difficoltà iniziale nel gestire un così difficile incarico “ma il tempo – hanno dichiarato – ci sta dando ragione in questo emozionante percorso che sta contribuendo riportando al rilancio delle attività”.

Organizzato da Fhorans Team l’evento, patrocinato dal Municipio X e dall’Assessorato allo Sport dei Grandi Eventi Sportivi di Roma, vede anche la collaborazione delle scuole del territorio per le quali venerdì 25 sarà organizzata una gara di Duathlon.

Sabato 26 invece avrà luogo la gara di Triathlon Olimpico che dal Porto si snoderà lungo alcune zone del Municipio.

Domenica 27 sarà organizzata la gara SPRINT del Triathlon ed una tappa del Campionato Italiano Paratriathlon.

Si tratta di un evento dal forte impatto mediatico e all’insegna del Plastic Free in quanto l’organizzazione aderisce alla Campagna “Plastic Free Challenge” del Ministero per l’Ambiente.

Oltre al patrocinio del Municipio X, l’iniziativa vede partner internazionali il Coni, la FITRI ed il Porto Turistico di Roma.