Omceo: rimanete a casa, a Roma la situazione è seria

Roma – “A Roma e nel Lazio la situazione e’ seria ma ancora va bene, manteniamola tale. Per evitare che accada quello che sta succedendo nel nord Italia rispettate le regole del decreto del 9 marzo e rimanete a casa”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi. “Uscite solo per lavoro, quando indispensabile e per fare la spesa- prosegue- In caso di emergenza sanitaria chiamate il 118. Altrimenti state a casa. Se state male chiamate telefonicamente il medico di famiglia o il vostro specialista di fiducia alla asl e non presentarsi autonomamente nei poliambulatori. Chi ha appuntamento sara’ chiamato dal CUP. Non andate in ospedale”. La salute di tutti, aggiunge Magi, “dipende da noi. Non si puo’ delegare nessuno. Bisogna salvaguardare se’ stessi e gli altri. Ricordatevi che il virus cammina con noi e si diffonde tramite noi”, conclude.