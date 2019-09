Palozzi: garantire continuità e posti di lavoro

Roma – “Siamo molto preoccupati per la situazione in cui versa Roma Metropolitane. Auspichiamo seriamente che il Campidoglio grillino lavori con maggior impegno per garantire continuità e tutelare i livelli occupazionali. Invece di annunciare una nuova fase due, soltanto per giustificare l’ennesimo rimpasto e provare a nascondere il fallimento del suo operato, la sindaca Raggi affronti in modo determinato questa realtà al fine di trovare una soluzione positiva, che dia nuovo ossigeno attraverso una programmazione attenta per il futuro, che tenga bene in considerazione tutti gli aspetti in campo”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo!”, Adriano Palozzi.