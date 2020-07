Palozzi: Regione Lazio deve fare sua parte su trasporto aereo e rilancio Alitalia

Roma – “Stamattina parti sociali, lavoratori e precari hanno preso parte al sit-in, presso l’aeroporto di Fiumicino, per chiedere provvedimenti concreti ed efficaci per il rilancio e lo sviluppo del trasporto aereo, comparto chiave del nostro Paese che sta vivendo pesantemente gli effetti catastrofici della emergenza Coronavirus. Richieste sacrosante e assolutamente condivisibili quelle lanciate durante la manifestazione, che il Governo nazionale non puo’ e non deve sottovalutare.”

“Governo che, peraltro, deve affrontare e risolvere, con maggior impegno e attenzione, la vicenda Alitalia, che gia’ da tempo sta attraversando una crisi economica e finanziaria profonda che si ripercuote direttamente sul destino dei lavoratori, tra licenziamenti e cassa integrazione. In questo complicato e delicato contesto, inoltre, auspichiamo che anche la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, faccia la propria parte, sollecitando l’esecutivo nazionale ad adottare immediate politiche di rilancio della compagnia e, piu’ in generale, del trasporto aereo”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.