Palozzi: Zingaretti deve accelerare riaperture, è tempo di coraggio

Roma – “Innanzitutto voglio rivolgere i miei piu’ sentiti ringraziamenti a tutta la rete del volontariato, del sistema sanitario e a tutti coloro che hanno permesso al nostro territorio regionale di avere una straordinaria rete di sostegno, cura, assistenza e solidarieta’ in questo momento di grande emergenza. Una fase delicata, complessa, che deve vedere tutte le forze politiche protagoniste nell’individuare una soluzione forte e unitaria alle criticita’ sanitarie, sociali e economiche che attanagliano famiglie e imprese.”

“Vede, presidente Zingaretti, a mio giudizio e’ arrivato il momento del coraggio, della condivisione di intenti, il momento di dare certezze ai cittadini del Lazio, sinora meritoriamente responsabili e rispettosi di fronte a tutte le prescrizioni di uno Stato che, al contrario, li ha lasciati al proprio destino tra burocrazia lenta e mancanza di liquidita’.”

“Le ricordo, presidente, che lei non e’ solo governatore di una Regione ma anche segretario di un partito di maggioranza che ha il compito, anzi il dovere, di incidere in misura fondamentale nelle scelte nazionali. Per questa ragione, spetta a noi ma soprattutto a lei assumersi responsabilita’ concrete, per rilanciare economicamente la nostra regione e la nostra Nazione. Perche’, una volta finita l’emergenza sanitaria, sara’ improcrastinabile affrontare la ricostruzione sociale e produttiva di un tessuto collettivo in ginocchio, sfiduciato e disperato.”

“Un percorso che purtroppo ancora non si intravede, ne’ a livello regionale e ne’ a livello governativo. Presidente Zingaretti, bisogna fare presto, fuori da queste stanze istituzionali, c’e’ un popolo che inizia ad avere fame, famiglie disperate e imprese sull’orlo del fallimento. Dunque, o si decidono politiche immediate, reali, concrete e coraggiose per le nostre piccole e medie aziende, oppure rischieremo di compromettere la tenuta sociale e finanziaria della societa’ civile.”

“Il Lazio e l’Italia possono e devono avere il coraggio di accelerare le aperture delle attivita’ commerciali, rilanciare il sistema economico, incrementare i finanziamenti a fondo perduto, sburocratizzare la macchina amministrativa. Questo attendono i cittadini e noi non possiamo piu’ deluderli”. Cosi’ il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo, Adriano Palozzi, durante la seduta di Consiglio regionale del Lazio.