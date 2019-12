Pascucci: Cerveteri vuole impianto compostaggio

Roma – “Chiunque vorrebbe fare il sindaco e dire ai propri cittadini: ‘Tranquilli, i nostri rifiuti li portiamo a qualcun altro’. Non vogliamo subire una discarica: Cerveteri ha sempre dato la disponibilita’ a fare un centro di compostaggio, siamo pronti a gestire il nostro umido e quello delle citta’ vicine”. Lo ha detto il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, protestando in Campidoglio in occasione dell’Assemblea capitolina straordinaria sui rifiuti. “Virginia Raggi, sindaca della Citta’ metropolitana, nella mappa che ha trasmesso alla Regione ha indicato come aree bianche dove si potrebbero realizzare dei siti anche quella di Pizzo del Prete, dove ci sono dei vincoli: non solo non sanno governare le citta’, non sanno fare neanche gli atti amministrativi”, ha concluso Pascucci.