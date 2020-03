Pd: commissioni Comune e Municipi vanno fatte in videoconferenza

Roma – “Mantenere la presenza fisica dei consiglieri capitolini nelle sedi comunali o in aula Giulio Cesare per fare dirette streaming non ha senso. La tecnologia ci mette a disposizioni strumenti diversi che prevedono la compresenza in videoconferenza di piu’ persone contemporaneamente. Proprio oggi il gruppo del Pd ha tenuto la sua prima riunione in videoconferenza per fare il punto della situazione nella Capitale. Mentre si fa largo uso dello smartworking in tutta Italia, costringere i consiglieri comunali a recarsi in Campidoglio solo per fare le dirette diventa controproducente e contraddittorio rispetto alle disposizioni delle autorita’ sanitarie e del Governo. Lasciare a casa piu’ gente possibile e’ quindi la priorita’. Facciamo appello alla sindaca Raggi, che ha la delega all’Innovazione digitale, e al presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito affinche’ siano predisposti con celerita’ strumenti e procedure alternative alla presenza fisica dei consiglieri e del personale capitolino per tutte le riunioni delle commissioni consiliari comunali e municipali”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.