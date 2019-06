Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino.