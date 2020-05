Raggi: inizialmente su titolo ‘patata bollente’ ci ridevo su

Roma – “Quando e’ uscito il titolo di Libero che mi definiva una ‘Patata bollente’ inizialmente ci ho riso su, Poi ripensandoci mi sono resa conto della gravita’ di quel titolo e ho querelato il giornale e oggi siamo in causa. Questo per dire che spesso siamo noi donne che avalliamo comportamenti sbagliati nei nostri confronti, perche’ siamo abituate a certe dinamiche sin da quando siamo piccole. Tuttavia e’ necessario non abbassare la guardia e non ignorare piu’ determinati insulti in una societa’ che e’ ancora molto maschilista”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante una diretta Facebook con la senatrice M5S, Cinzia Leone.

“Una delle prime cose su cui mi hanno attaccato sono le mie orecchie che io ‘indosso’ con grande orgoglio e che- ha aggiunto Raggi sorridendo- mi aiutano ad ascoltare meglio. Il body shaming e’ un fenomeno molto grave, non dobbiamo piu’ permettere che ci siano le offese per difetti fisici o per il genere. Il cambiamento culturale deve partire da qui”.