Raggi lancia appello: Comuni hanno bisogno di strumenti e risorse

Roma – “In questo momento delicato c’e’ bisogno di alzare la testa, di lavorare ancora piu’ duramente e avanzare in modo deciso alcune richieste: per affrontare questa emergenza, Roma e i Comuni d’Italia hanno bisogno di risorse ma soprattutto di strumenti, ovvero di possibilita’ di usare quelle risorse”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“A Roma abbiamo fermi 800 milioni nel fondo di accantonamento che vogliamo utilizzare, almeno in parte, per affrontare l’emergenza coronavirus. Si tratta di risparmi dell’amministrazione. Per utilizzarli, senza gravare sulle casse dello Stato, abbiamo bisogno di poteri speciali per sfoltire la burocrazia, agire tempestivamente e dare risposte immediate a cittadini e imprese- prosegue Raggi- Ognuno deve fare la sua parte. La maggior parte dei romani ha capito che deve rimanere a casa. Adesso il problema principale potrebbe essere la mancanza di posti per la terapia intensiva, conseguenza dei tagli fatti alla sanita’ pubblica in tutta Italia e nel Lazio nel corso degli anni. E credo che sia necessario, ora piu’ che mai, una seria e attenta riflessione sull’importanza del ‘pubblico’ nel nostro Paese”.