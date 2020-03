Raggi: misure e poteri speciali, necessario decreto ‘Cura Comuni’

Roma – “Stiamo studiando molte misure, ma il Comune subira’ una riduzione sensibile delle entrate e non dobbiamo contrarre i servizi, per questo stiamo rimodulando la spesa e soprattutto stiamo lavorando con il Governo come Anci per ottenere l’approvazione di alcune misure, dalla sospensione dei mutui di Cdp ai poteri speciali per i Comuni, in un decreto soprannominato ‘Cura Comuni’ perche’ sono gli enti in prima linea per la gestione dell’emergenza. L’economia subira’ un duro colpo, e il supporto del Governo sara’ fondamentale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.