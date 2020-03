Raggi: stop a Cosap, Governo aiuti i Comuni

Raggi: sospensione tassa occupazione suolo pubblico

Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, è intervenuta in diretta con un intervento nel corso della trasmissione Agorà su Rai3. Ha parlato della sospensione della tassa di occupazione di suolo pubblico, pensata per venire in aiuto degli imprenditori in difficoltà a causa delle misure sul Coronavirus.

“Stiamo lavorando alla cancellazione della Cosap. Non parliamo di cifre banali: la manovra allo studio costa a Roma 90 milioni”.

“Al Governo chiediamo, comunque, di supportare i Comuni- ha aggiunto Raggi- i Comuni sono in prima linea, e parlo a nome di tutti i sindaci. Noi continuiamo a garantire i servizi essenziali, gli assistenti sociali, la Protezione civile e la Polizia locale. Alcuni Comuni potrebbero non avere la possibilità, tra due o tre mesi, di pagare gli stipendi ai dipendenti”.