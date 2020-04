Almanacco del 07-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a martedì 7 Aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni De Sal e sant’ermanno Ermanno un personale in uso tra i Longobardi compare in Italia solo agli inizi del decimo secolo deriva dal termine tedesco eri Man Uomo darmi guerriero latinizzato in Hermanos sa di essere influenzabile sono gli piace perché lo fa sentire insicuro per questo tempo e crearsi degli obiettivi pratici da raggiungere non penso ad altro finché non è soddisfatto dei risultati ottenuti i sentimenti si radicano in lui come ledere i muri e Più passano gli anni maggiore è l’intensità bella affetto la sua donna è deliziosa e profumata come una rosa tendenzialmente ostinato è portato alla critica quando incontra personecome lui si mostra affidabile è molto protettivo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri Volevo dire gli anni li facciamo gli auguri in modo particolare di far arrivare al nostro Antonio Camilla e Stefano a voi tutti coloro che compiono gli anni intanto Tantissimi auguri sappiate che un rigoroso autocontrollo di Porta nascondere la vostra interiorità penso dunque apparire come persone fredde e distaccate invece in realtà dietro il vostro viso impassibile Sì c’erano forti emozioni e sentimenti nel lavoro potete celere nelle funzioni direttive in amore Se volete essere compresi e Mati dovete rinunciare la maschera e mostrare al partner tutto il vostro potenziale emotivo e affettivo il nostro viaggio nel tempo ci porta il 7 Aprile 1948 quando l’ONU istituisce l’organizzazione Mondiale della sanità le emergenze provocate da 6 anni di conflitto unitamente all’idea che la pace la sicurezza dei popnon potevano essere disgiunte da loro benessere fisico spinsero le nazioni unite a dar vita a un organismo che parlasse governi con una sola voce in nome degli Infermi e per la salute di tutti i cittadini del pianeta il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare quest’oggi è il bene che tu fai non è sprecato mai proverbio quanto mai attuale ancora oggi è quindi teniamo l’ho sempre a mente Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui Un saluto ad Antonello un saluto oggi anche oltreoceano è possiamo dire vero anche oltre oltreoceano oggi lo facciamo arrivare vero Ma ci mancherebbe ci ascoltano da veramente da tutte le parti Un abbraccio a tutti voi Buona giornata Noi torniamo domani alla stessa ora quindi su queste frequenzealmanacco del giorno

