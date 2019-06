Almanacco del 19-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ci siamo a mercoledì 19 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Giuliana Falconieri Giuliana deriva dal latino iulianus cognome Romano Che significa appartenente alla gens Iulia molto diffusi in epoca Impero divenuto Popolare nei primi secoli dell’età volgare o non è ancora oggi piuttosto usato in tutta Italia intelligente vivace è uno spirito libero e spesso tende a seguire le emozioni del momento apparendo eccentrically degli altri piacevole Ti aspetto nei modi Ha un Animo sensibile e attento a quanto la circonda di solito riesci a condurre la vita che desidera seguendo la scia delle sensazioni e desideri concedendosi giusto deglisalita oltre a essere in balia delle proprie emozioni spesso anche facilmente impressionabile facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati coi soldi gli auguri oggi in particolare li facciamo a Valentina Dante Antonio e Giuseppe Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni e allora amici belli voi che oggi festeggiate sappiate che il vostro fascino è con voi lo sapete a volte ne approfittate per raggiungere i vostri obiettivi siete molto fortunati spesso Sì amore che me lavoro tenete quello che volete senza particolari difficoltà ricordate però che quel che avete lo dovete anche l’aiuto di chi mi è vicino e mi sorregge quindi tenetelo a mente va bene Un viaggio nel tempo speciale quello che facciamo oggi perché vi porto in quel 19 giugno 1910 avete sentito bene 19 giugno dove ricordiamo per la prima volta nel 1910 La prima festa del papà e non è legata la figura di San Giuseppeha una figura esemplare di padre veterano della Guerra di Secessione americana che allevò da solo Sei figli un esempio da celebrare condividere con gli altri ciò che dovete pensare sua figlia sonora Smart dodd nel istituzioni bespoke nello stato di Washington l’ufficializzazione di un giorno dedicato alla figura del papà l’ha data avrebbe dovuto coincidere con il giorno del suo compleanno il 5 giugno ma la ritardata comunicazione di organizzazioni agli organizzatori Insomma fece tutto slittare la terza domenica di giugno l’iniziativa non ebbe successo e finisce nel dimenticatoio fino agli anni trenta quando torno in Auge inizio fenomeno che conoscete bene commerciale non solo cresciuto negli anni però ecco non 19 marzo Come si pensava che era il 19 giugno e non ci andiamo a salutare con il nostro proverbio uncolo ricchezza poco Vale A chi lo usa male vero speriamo Mi raccomando tenete a mente Buona giornata a tutti voi noi ci ritroviamo domanila stessa ora su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

