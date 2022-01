Meteo Roma del 28-01-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile ma con il di nubi basse in pianura padana qualche Nordest Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio tempo ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata se in condizioni di tempo stabile ma con nubi basse specie su Liguria e Costa Adriatica e neve in pianura padana al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con i cieli sereni o poco nuvolosi c’è ancora tempo asciutto su tutte le regioni con Cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile Ma tu rubassi arrivo su Toscana e Umbria al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry sereni o poco nuvolosi temperature minime in generale diminuzione Salvo rialzo sulle cozze Adriamassime stazionarie o in calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa