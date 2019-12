Traffico Roma del 03-12-2019 ore 11:30

CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DI

GROTTAROSSA .

RALLENTAMENTI IN VIA ANASTASIO II DA VIA BALDO DEGLI UBALDI A VIALE DEGLI

AMMIRAGLI ED IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E

LARGO AGOSTINO GEMELLI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DALLA VIA NOMENTANA ALLA A24 ROMA

TERAMO

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL QUADRARO ALL’ALTEZZA DI VIALE

SPARTACO

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE DELL’ARCHIGINNASIO IN

PROSSIMITA’ DI VIALE GUIDO CARLI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA FRANCESCO GRIMALDI NEI PRESSI DI

VIA ODERISI DA GUBBIO.

SUL GRA, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO.

SULLA METRO A RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE DI REPUBBLICA . AL

MOMENTO E’ RIAPERTA ESCLUSIVAMENTE AI PASSEGGERI IN DISCESA DAI TRENI ED IN

USCITA. PER ACCEDERE SIA AI TRENI IN DIREZIONE BATTISTINI CHE ANANGNINA

UTILIZZARE LA FERMATA TERMINI

