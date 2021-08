Traffico Roma del 04-08-2021 ore 20:00

Luceverde Roma trovati dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico traffico che sta progressivamente calando di intensità sulla rete viaria cittadina migliorata sensibilmente la situazione sulla raccordo anulare restano preview di nelle due direzioni tra le uscite Romanina Tuscolana e poi nella zona sud in carreggiata esterna anche qui brevi Cody all’altezza della Laurentina al della Vittoria da segnalare un incidente sul Lungotevere delle Armi all’altezza di piazza delle Cinque Giornate poi la polizia locale Ci segnano ancora difficoltà per un incidente avvenuto sull’ Ostiense all’altezza di via del Ponte Ladrone Ci troviamo nella zona di Casal Bernocchi per una copiosa perdita d’acqua si è resa necessaria la chiusura al traffico di via Trionfale 3 viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto via Plotino In quest’ultima direzione pensione alle deviazioni nei pressi della Nomentana chiuso un breve tratto di via di Sant’Alessandro si tratta di verifica tecnica e dopo un incendio nella periferia sud e ci sono ancora cose sulla via Ardeatinadal bivio di Castel di Leva in direzione di Falcognana la causa lavori nei pressi di via della Marrana di Santa fresca abbiamo fai coda per traffico intenso sulla Pontina tra Castel Romano Trigoria Nord in direzione di Latina per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma