Traffico Roma del 05-08-2021 ore 12:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto ben 15 km di coda sono segnalati sulla A1 Roma Napoli tra lo svincolo per La A24 Roma Teramo e Colleferro verso Napoli al km 592 si è ribaltato un autotreno ed il traffico scorre solo su due corsie in alternativa si consiglia di uscire a Monte Porzio Catone o a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud e rientrare in autostrada Colleferro dopo aver percorso la statale 6 Casilina inevitabili rallentamenti e code Poi se proprio sulla Casilina ormai a partire da Sanchez fino a Valmontone Ci spostiamo sulla A24 roma-l’aquila-teramo code per lavori sono segnalate tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo traffico in coda per lavori anche sulla Pontina tra Pomezia e che a Romano verso la capitale si tratta di lavori di sostituzione del guard-rail ed è chiusa la corsia di sorpasso rallentamenti per lavori poi sul percorso Urbano della A24 all’altezza della Palmiro TogliattiVerso il raccordo anulare e anche in città ci sono delle code per lavori sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe ricordiamo infine che per un intervento Acea è chiusa via Faletra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Plotino inevitabili le ripercussioni per il traffico di zona la riapertura è prevista nella giornata del prossimo 9 agosto dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma