Traffico Roma del 06-07-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e l’uscita per la diramazione Roma Sud possibili difficoltà di circolazione ancora in zona Romanina per un incendio di sterpaglie e quindi fumo in via Vincenzo giudice code per un incidente sulla via Aurelia altezza incrocio con via azone incidente anche sulla Salaria altezza via Cortona in direzione raccordo un aggiornamento sul trasporto pubblico sospesa la circolazione sulla linea metro a tratta Battistini termini per un guasto tecnico agli impianti di linea previsto un servizio bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma