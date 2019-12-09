Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07:30
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PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN
DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU
VIA DI PRATICA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD,
TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA.
GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,
TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA.
IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE ST E
SU VIA FLAMINIA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.
ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:
VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA
AURELIA E LARGO DON GUANELLA, VIA PALOMBARESE,
TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA, VIA
TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E POI
TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA CASAL DEI PAZZI,
VIA APPIA NUOVA, DA
VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE.
PER CONCLUDERE RIAPERTA DA POCO VIA CASAL DEL MARMO, CHIUSA PRECEDENTEMENTE
PER URGENTI LAVORI STRADALI.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma