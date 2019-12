Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07:30

PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN

DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU

VIA DI PRATICA

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD,

TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA.

GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,

TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA.

IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE ST E

SU VIA FLAMINIA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO.

ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:

VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA

AURELIA E LARGO DON GUANELLA, VIA PALOMBARESE,

TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA, VIA

TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E POI

TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA CASAL DEI PAZZI,

VIA APPIA NUOVA, DA

VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE.

PER CONCLUDERE RIAPERTA DA POCO VIA CASAL DEL MARMO, CHIUSA PRECEDENTEMENTE

PER URGENTI LAVORI STRADALI.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

