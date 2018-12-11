Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA
CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E
LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE TRAFFICO MOLTO RALLENTATO TRA LA
CASILINA E L’APPIA NELLE DUE CARREGGIATE..
SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO
COLOMBO.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO
QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST…
RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE TRA L’ULTIMO TRATTO DELL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR, E PROSEGUENDO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DOVE E’ PRESENTE IL
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO..
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma