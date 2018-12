Traffico Roma del 11-12-2018 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 ss

SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA

CARREGGIATA ESTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E

LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA

CASILINA E LA RUSTICA, INOLTRE TRAFFICO MOLTO RALLENTATO TRA LA

CASILINA E L’APPIA NELLE DUE CARREGGIATE..

SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI DA TOR DE CENCI FINO A VIA CRISTOFORO

COLOMBO.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO

QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA

VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL

RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DA VIA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST…

RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA A

RILENTO ANCHE TRA L’ULTIMO TRATTO DELL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR, E PROSEGUENDO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DOVE E’ PRESENTE IL

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO..

LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA

DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE

52 E 230.

