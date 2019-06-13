Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E
CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA CASILINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA – FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DEI PARIOLI TRA VIALE MARESCIALLO
PILSUDSKI E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE PARIOLI.
ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE AL
BIVIO CON VIA DI SANTA PETRONILLA
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A
VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI
RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI A TORCERVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA
IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ANCHE PER UN INCIDENTE DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma