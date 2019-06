Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18:00

NOTIZIARIO ROMA GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E

CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO A VIA CASILINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA – FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DEI PARIOLI TRA VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE PARIOLI.

ALLA GARBATELLA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE AL

BIVIO CON VIA DI SANTA PETRONILLA

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A

VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI

RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA E SU

VIALE CASTRENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA – L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO

FIORENTINI A TORCERVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA

IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ANCHE PER UN INCIDENTE DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

