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Traffico Roma del 13-12-2018 ore 07:30

di - 13 dicembre 2018 - 7:30

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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI  13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNLAANO I PRIMI
 RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO
ALL’APPIA, SI VIAGGI AA RILENTO ANCHE  PER LA PORESENZA DI UN INCIDENTE SU
VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DI CAPANELLE VERSO IL
CENTRO..
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI  DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE,  SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA  TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E
VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CORSO FRANCIA.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA L’EUR
E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
LAVORI DI MANUTENZIONE  IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI  E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO  SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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