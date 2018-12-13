Traffico Roma del 13-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNLAANO I PRIMI
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO
ALL’APPIA, SI VIAGGI AA RILENTO ANCHE PER LA PORESENZA DI UN INCIDENTE SU
VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DI CAPANELLE VERSO IL
CENTRO..
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE, SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E
VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CORSO FRANCIA.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA L’EUR
E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma