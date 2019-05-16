Traffico Roma del 16-05-2019 ore 08:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 7.50 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO
CITTA.
CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI
MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE.
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA
E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE
VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS,
FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU
LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO
DIAZ.
PROSEGUE LA 37 EDIZIONE DELLA 1000 MIGLIA, SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE
ALLA VIABILITA E LA CHIUSURA DI VIA VENETO PORTA PINCIANA E VIA
BONCOMPAGNI CON CAMBIAMENTI IN TUTTA LA ZONA CON DEVIAZIONI PER LE LINEE
BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma