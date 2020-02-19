Traffico Roma del 19-02-2020 ore 09:30
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SI STA’ IN FILA IN ENTRATA A ROMA SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA
VIA TRIONFALE E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA.
CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST ED ANCORA
SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA MAFFEI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL
DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO IN
PIAZZALE AURELIO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI TOR
PAGNOTTA.
SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E
CASSIA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA IN CITTA’
PER UN CONCOSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA CHE AVRA’ INIZIO ALLE
ORE 10 ,SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE ED UN AUMENTO DI
TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma