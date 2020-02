Traffico Roma del 19-02-2020 ore 09:30

SI STA’ IN FILA IN ENTRATA A ROMA SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA

VIA TRIONFALE E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA.

CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST ED ANCORA

SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA MAFFEI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL

DEL MARMO IN DIREZIONE CENTRO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO IN

PIAZZALE AURELIO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI TOR

PAGNOTTA.

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E

CASSIA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

IN ENTRATA IN CITTA’

PER UN CONCOSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA CHE AVRA’ INIZIO ALLE

ORE 10 ,SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA PORTUENSE ED UN AUMENTO DI

TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma