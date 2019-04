Traffico Roma del 20-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 20 APRILE 2019 ORE 11:20 EC

TRAFFICO IN USCITA DALLA CAPITALE, SIAMO NEL PIENO DELLE PARTE PER LE

FESTITIVÀ DI PASQUA



TRAFFICO IN CODA SUL RACCORDO ANULARE DALLA CASSIA BIS VERSO LA DIRMAZIONE

DI ROMA NORD DOVE CI SONO FILE SINO ALL’ SV DI SETTEBAGNI VERSO FIRENZE



CODE SULLA A1 TRA ROMA EST E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

E CODE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD DALLO SV DEL RACCORDO AL BV PER

L’AUTOSOLE TUTTO VERSO NAPOLI

TRAFFICO IN CODA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA ARDEATINA E ROMA SUD



INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO ANCHE ALL’APPIO LATINO SU

VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI CHIARINI

ANCHE IN ZONA OTTAVIANO È SEGNALATO UN INCIDENTE SU VIA OSTIA ALL’INCROCIO

CON VIA LEONE IV, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE SULLE STRADE

LIMITROFE

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI CASAL SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA

FABRIANO



INCIDENTE CON DISAGI PER IL TRAFFICO ANCHE NEL X MUNICIPIO SU VIA DI

MACCHIA SAPONARA ALL’INCROCIO CON VIA SAPONARA

