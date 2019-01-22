Traffico Roma del 22-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 17.20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ ACI…
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE TIBURTINA E CASILINA
TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL
RACCORDO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA
PER UN INCIDENTE CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA PRENESTINA BIS ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITÀ DI
VIA TIBURTINA DIREZIONE VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE MAZZINI E PONTE PALATINO DIREZIONE
PONTE TESTACCIO
ALL’APPIO LATINO CODE IN VIA CILICIA TRA VIA PPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA
DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO
TRAFFICO RALLENYTATO IN VIA APPIA PIGNATELLI DA VICOLO DELLA BASILICA A VIA
DELL’ALMONE VERSO VIA APPIA NUOVA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma