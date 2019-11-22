Traffico Roma del 22-11-2019 ore 10:30
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TRAFFICO ANCORA INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO
IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA,
RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST,
IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA
DI ACQUAFREDDA.
ALTRO INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA RENATO
FUCINI.
CODE SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA DI VIA CASAL
BERTONE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, CODA TRA VIA DELLE VALLI E CORSO FRANCIA. VERSO SAN GIOVANNI CODE
TRA VIA RODOLFO LANCIANI E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E
LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOIMENTANA.
A ROMA SUD CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’UMANESIMO.
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO GUASTO SULLA LINEA
FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma