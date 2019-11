Traffico Roma del 22-11-2019 ore 10:30

TRAFFICO ANCORA INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO

IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA,

RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST,

IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA

DI ACQUAFREDDA.

ALTRO INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA RENATO

FUCINI.

CODE SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA DI VIA CASAL

BERTONE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, CODA TRA VIA DELLE VALLI E CORSO FRANCIA. VERSO SAN GIOVANNI CODE

TRA VIA RODOLFO LANCIANI E BIVIO PER A24 ROMA TERAMO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E

LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOIMENTANA.

A ROMA SUD CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’UMANESIMO.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA

MAGLIANA VERSO L’EUR.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO GUASTO SULLA LINEA

FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE.

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma