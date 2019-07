Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA. SI GUIDA

REGOLARMENTE LUNGO TUTTO L’ANELLO ESTERNO.

SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE PRUDENZA PER I DISAGI CAUSATI DA UN GRAVE

INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN

DIREZIONE DELLO STADIO.

A TRIGORIA, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA LAURENTINA VICINO CASTEL

DI LEVA. SI VIAGGIA A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI DI GUIDA TRAMITE UN

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

NEL QUARTIERE FLAMINIO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PONTE DUCA

D’AOSTA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. ATTENZIONE PER LA STESSA CAUSA ANCHE

A OSTIA SU LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI, TRA VIA SAN QUIRIACO E VIA DEGLI

ACILI VERSO L’IDROSCALO.

INFINE, IN ZONA VILLA SPADA, ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO SU VIA SALARIA,

IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER I LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE

DEL CENTRO CITTÀ.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI

LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma