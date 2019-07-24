Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA. SI GUIDA
REGOLARMENTE LUNGO TUTTO L’ANELLO ESTERNO.
SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE PRUDENZA PER I DISAGI CAUSATI DA UN GRAVE
INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN
DIREZIONE DELLO STADIO.
A TRIGORIA, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA LAURENTINA VICINO CASTEL
DI LEVA. SI VIAGGIA A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI DI GUIDA TRAMITE UN
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
NEL QUARTIERE FLAMINIO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PONTE DUCA
D’AOSTA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. ATTENZIONE PER LA STESSA CAUSA ANCHE
A OSTIA SU LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI, TRA VIA SAN QUIRIACO E VIA DEGLI
ACILI VERSO L’IDROSCALO.
INFINE, IN ZONA VILLA SPADA, ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO SU VIA SALARIA,
IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER I LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTÀ.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI
LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma