Traffico Roma del 26-01-2020 ore 14:30
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ALL’AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN LARGO DI BOCCEA IN
DIREZIONE PIAZZA IRNERIO.
AD ACILIA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO
ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE, SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNFGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ IL DERBY ROMA-
LAZIO. DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO NELL’AREA DEL FORO ITALICO E
POSTEGGI DEDICATI: L’AREA DI PIAZZALE CLODIO PER I TIFOSI DELLA ROMA E DI
XVII OLIMPIADE E TOR DI QUINTO PER I TIFOSI DELLA LAZIO.
DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A SALIRE VERSO PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE APERTA,
INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA GALLERIA
FARNESINA).
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma