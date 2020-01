Traffico Roma del 26-01-2020 ore 14:30

ALL’AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN LARGO DI BOCCEA IN

DIREZIONE PIAZZA IRNERIO.

AD ACILIA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO

ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE, SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNFGO IL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.

STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ

INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E

CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.

RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ IL DERBY ROMA-

LAZIO. DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO NELL’AREA DEL FORO ITALICO E

POSTEGGI DEDICATI: L’AREA DI PIAZZALE CLODIO PER I TIFOSI DELLA ROMA E DI

XVII OLIMPIADE E TOR DI QUINTO PER I TIFOSI DELLA LAZIO.

DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII A SALIRE VERSO PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE APERTA,

INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA GALLERIA

FARNESINA).

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma