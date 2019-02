Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale 3 febbraio Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio e l’approfondimento tecnico sui dati analisi costi benefici della TAV emerge un saldo fortemente negativo secondo Fonti del Mit con te Non potrà che prenderne atto e lo dovrà essere bloccata commentano forma di governo del MoVimento 5 Stelle troveremo un accordo per Natalino di Maio per chiudere con noi al governo l’opera non si fa ma invita all’altro vicepremier ad andare avanti insieme non facciamoci dividere incubo ieri in A22 per migliaia di automobilisti costretti anche 12 ore in coda a causa di rimasti di traverso perché non attrezzati per la neve per oggi previsti ancora temporali e nevicate sull’Italia criticità idrauliche rosse in Emilia Romagna era il giorno in Toscana ma pericolo frane e allagamenti in campagna Nessun rilievo penale contro la tua voce sia durante la fase dei soccorsi e 47 migranti sia nella scena di dirigersi verso la Sicilia datiidoneità tecnico strutturale della nave a effettuare sistematico soccorso in mare così la procura di Catania Si indaga Invece sui trafficanti libici e Gli scafisti una 25enne uccisa a coltellate sua sorella ferita nel Bergamasco fermato un tunisino ex compagno della vittima nell’alessandrino madre e figlio di 71 e 45 anni sono stati trovati morti in casa Lui si sarebbe suicidato per la morte di lei due giorni prima tensione funerali del bimbo ucciso nel napoletano i parenti del padre hanno inveito contro la madre la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermato la condanna per Francesco Barone il 33enne di Rosarno accusato di aver assassinato Francesca bellocco Antonello La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna per Francesco Barone 3 anni di Rosarno accusato di aver assassinato Francesca bellocco la sera dell’omicidio scomparve anche un uomo Domenico Cacciola amante della donna secondo la procura Barone avrebbe uccisoho scoperto che intratteneva una relazione extra-coniugale con Domenico Cacciola scomparso la sera dell’omicidio della bellocco e secondo l’antimafia vittima di Lupara Bianca la prima volta bellocco il Cacciola continuano comunque vederti una decisione che equivale sia una sentenza di morte per entrambi secondo quanto ricostruito la procura antimafia il duplice omicidio sarebbe stato utile per evitare una faida tra le due famiglie di ndrangheta quella dei Cacciola ed è bellocco fondamentale per le indagini sulla testimonianza di un vigile urbano che vicino di casa della famiglia è che solo dopo diverso tempo racconto di aver sentito delle urla la notte in cui la bellocco scomparve e la richiesta di perdono della donna l’uomo racconto di aver visto tre uomini Incappucciati giungere a bordo di un’auto in casa bellocco poi le urla infine il figlio uscire con la Panda Francesco parte oggi per il suo viaggio Di tre giorni negli Emirati primo papà a visitare la penisola araba la partenzaper le 13:00 da Fiumicino dopo l’Angelus in piazza San Pietro in programma alle 12:00 a te ad Abu Dhabi alle 19:00 ora italiana percorso dal principe l’Italia saluta il grande Imam di al-azhar andiamo a chiudere con lo sport negli anticipi della 22esima giornata di Serie A di calcio la Juve in Champion Napoli torna a meno 9 a Torino il Parma impone il 33 mentre al San Paolo La Samp perde 30 Chievo 22 oggi le altre le 12:00 Spal Torino alle 15:00 Genoa Sassuolo Udinese Fiorentina Inter Bologna alle 18:00 e Roma Milano alle 20:30 domani posticipi Frosinone Lazio Cagliari della serie B Verona solo 11 a Carpi oggi Brescia Pescara Me lo spieghi nel Sei Nazioni Italia KO 33 20 in Scozia era l’ultima notizia vi auguro una buona domenica Ci sentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa