Ultime Notizie Roma del 07-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio si torna a parlare di Economia e del PIL italiano la stima di 0,2% di crescita per l’Italia potrebbe essere anche rivisto al ribasso dobbiamo vedere le implicazioni che avrà sul bilancio l’ha detto il vicepresidente della commissione europea dombrovskis rispondendo ad una domanda su Italia durante la conferenza stampa dell’ecofin nelle circostanze attuali dovrebbero essere attivate le cose dette clausole di salvaguardia per 2 miliardi che congelano alcune spese ha detto dombrovskis diretta a Malta Dove chiedere un porto sicuro al kurdi nave della Wind del cui l’Italia non ha concesso di approdare a Lampedusa la NG attacca il Ministro dell’Interno Salvini non ha umiliato solo i naufraghila sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio soddisfatto il ministro dietro pronto in diretta Malta molto bene in Italia non si passa ha detto Mediterranea presenta un esposto contro il governo e si prepara ospitare a bordo di Mare Ionio Gregorio De Falco ex cinque stelle negli Stati Uniti nel suo intervento all’assemblea annuale della Repubblica Donald Trump ha preso di mira la deputata musulmana Democratica Ilenia Omar accusata di antisemitismo per aver sollevato il problema di quanto la lobby ebraica influenti il congresso su Israele a lei non piace Israele ha dichiarato Trump in precedenza alla Casa Bianca aveva attaccato tutti i candidati presidenziali i democratici per non aver condannato l’antisemitismo e per aver rifiutato la necessità di proteggere Israele maltempo sull’Italia temporali al sud in particolare su Calabria Puglia eLo ha reso noto la Protezione Civile le piogge sono Accompagnate da rovesci di forte intensità locali grandinate forti raffiche di vento sulla base dei fenomeni previsti in atto la Protezione Civile allerta gialla su Abruzzo Puglia Basilicata Calabria Sicilia e su parte del Veneto in seguito le piogge dei giorni scorsi sport in chiusura Jean scudetto per la Juventus ha battuto il Milan 2 a 1 nell’anticipo della 31esima giornata di campionato se il Napoli dovesse perdere in casa contro il Genoa i bianconeri si laurea è vero campione d’Italia con 7 giornate di anticipo occhi puntati anche su internet talanta per Spalletti è set point per la Champions League in campo anche Fiorentina Frosinone Cagliari Spal Udinese Empoli e Lazio Sassuolo è tutto dalla redazione buona giornata

