Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 12:10

Roma Daily News radio giornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ipl 2020 in Italia accenderà meno 11 2% il peggior cavo dell’Unione Europea per risalire al sei uno per cento nel 2021 sono le nuove Stime sulla crescita Secondo le previsioni della commissione europea il PIL della zona euro in note 7 Nel 2020 per risalire al se uno per cento nel 2021 i dati peggiori sono oltre l’Italia quelli di Spagna e Francia per Bruxelles si tratta di una recessione ancora più profonda delle attese con divergenze più le previsioni dettagliate ci mostrano che la strada per la ripresa è ancora lastricata di incertezza commenta il commissario per l’economia Europea Paolo Gentiloni Anche perché la Panda e mi ha colpito l’economia Europea più forte dell’atteso nonostante un via cominciando è arrivata a 14 km da Codognè a 26 tra Masone Il Bivio A26 A10 a causa dei cantieri restringimenti di carreggiata in A10 coda di 3 kmGerenzano visto il perdurare del traffico le alte temperature a Polizia Stradale apre allertato la Protezione Civile Per intervenire con la distribuzione di acqua gli automobilisti incolonnati e dopo non vertice notturno il Consiglio dei Ministri trovato stanco Intesa il decreto semplificazioni ha dato via libera anche il programma nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariati con apposito dpcm da qui a fine anno sul ponte del Ricovero i fondi della partita per Unione Europea oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tra Lisbona dal premier portoghese cotta e domani a Madrid dallo spagnolo Sanchez la fine dello zaino ferma la porta dell’e-commerce che a maggio registra una crescita del 41 e 7 % rispetto all’anno precedente dopo il 28 è 2% di aprile Secondo i dati Istat sulle vendite al dettaglio gli acquisti sul web sono ancora gli unici a crescere i piccoli negozi continuano a soffrire la grande distribuzione riduce le perdite la crisi peggiore per il commercio ambulante le altre vendite al di fuori dei negozi il ministro della Salute sudafricano ministro e avverte che il numeroin Sudafrica ha raggiunto quota 205721 cioè 8971 casa in più da domenica i guariti sono stati 97848 idee in tutto sono Oltre 3000 oltre 5 milioni di persone sono in lockdown a Melbourne per l’aumento dei casi di covid test in corso per il presidente brasiliano bolsonaro che ha sintomi del virus i morti in che hanno superato quota 65 mila negli Stati Uniti sono oltre 130mila con altri 55000 contagi in un giorno Positiva la sindaca di Atlanta ma senza sintomi trans chiede che le scuole in autunno e oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito Una contrazione nel reddito familiare in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia l’impatto è stato particolarmente vero per i lavoratori indipendenti e quanto emerge dall’indagine straordinaria sulle famiglie italiane condotta tra aprile e maggio dalla banca d’Italia per raccogliere informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative delle famiglie DurantTik Tok interrompe l’acqua Hong Kong a causa dei recenti eventi la mossa della società di proprietà della bytedance con sede in Cina arriva mentre Facebook Google e Twitter hanno bloccato le richieste delle autorità di Hong Kong di informazioni sui tempi a seguito dell’esposizione cinese di una nuova legge sulla sicurezza intanto gli Stati Uniti stanno esaminando un possibile divieto per le app dei social cinesi tra cui ti ad annunciarlo è Segretario di Stato Pompeo è morto ieri a 93 anni ha Ennio Morricone grande compositore per me Oscar autore delle colonne sonore più belle del cinema Il maestro salutato tutti necrologio scritto da lui non voglio disturbare i nastri d’argento miglior film favolacce d’innocenzo finocchio premiato per la regia di Garrone l’interpretazione Benigni e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa