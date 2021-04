Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 9 aprile in studio Giuliano emergenza covid e tornano in arancione Piemonte Lombardia friuli-venezia Giulia emilia-romagna e Toscana Campania Valle d’Aosta e Puglia dovrebbero restare rosse la Sardegna da arancione invece passare al rosso e resta in dubbio la Calabria Ora Rossa queste le indicazioni che filtrano dal nuovo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute speranza sottolinea che le misure ha prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato con un tasso di diffusione del virus significativo le Intensive piene per cui dice dobbiamo essere molto prudenti e la retina anche una discesa 0,92 ha 0,98 della scorsa settimana Secondo i dati del monitoraggio settimana le calanche di incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che arriva a 185 da 232 precedenti per il ministro del turismo Garavagliagiugno potrebbe essere una data per le riaperture mentre si rafforza il pressing dei governatori per un allentamento delle misure che il vaccino era di più riaprirà prima ribadisce la ministra degli affari regionali in Gelmini riprendendo la linea per Mario Draghi parliamo proprio dei vaccini perché il presidente di farmindustria prevede che arriveremo al regime nei prossimi due mesi e con le produzioni dopo che sono stati trovati altri impianti di produzione in Europa e non solo superata da 12 milioni di dosi di sviluppo nuovi accertamenti in Olanda su 6 Lotti di astrazeneca in Lombardia si registra Qualche rallentamento per gli over 75 ma Fontana assicura tutti gli over 80 vaccinati entro domenica in Piemonte per le prenotazioni nella fascia 60-69 andiamo in Gran Bretagna in chiusura è morto il principe Filippo 99enne consorte della Regina Elisabetta mi metto direttamente dopo alcune settimane in ospedale a Londra causa di una non meglio precisata infezione non legato al covid-19 aggiunti problemi al cuore lo ha annunciato la regina in una nota diffusa da Buckingham Palace in cui la Sovrana esprime profonda tristezza per la perdita dell’amato maritoossidabile punto di riferimento della Corte britannica per 10 anni Il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre I 73 anni di matrimonio con l’acqua t95n Elisabetta seconda avrebbe compiuto 100 anni a giugno è tutto grazie per averci seguito renew tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa