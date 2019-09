Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi ministri competenti in materia di immigrazione intanto continuano le polemiche sulla gestione del dossier intitolato stile di vita europeo Il Financial Times scrive che alcuni eurodeputati sono convinti che questa dicitura Face Icon linguaggio dell’estrema destra suggerendo che gli europei e le culture sono minacciati Dalla Riva di estranei e pertanto hanno minacciato di bloccare la nomina alle elezioni parlamentari che devono confermare i 27 nuovi commissari per Svizzera nomina di viceministri e sottosegretari del governo Conte bis la lista non è pronta Il consiglio dei ministri di oggi è solo sulle leggi regionali la prossima settimana gli esseri Donald Trump Invia di 15 giorni l’aumento deicinesi in quello che appare un gesto distensivo in vista dell’imminente ripresa dei negoziati su richiesta del vice premier cinese e per il fatto che la Repubblica Popolare celebrerà il suo settantesimo Anniversario del primo ottobre Abbiamo ricordato come gesto di buona volontà di spostare l’aumento delle tariffe sui 250 miliardi di dollari di merce cinese dal 25 al 30% dal primo ottobre al 15 aprile Tato Trump e chiusura torniamo in Italia nel secondo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione scende alla 9,9% lo comunica l’Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro a livello trimestrale il dato più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 secondo trimestre il numero degli occupati cresce di 130 mila unità rispetto al trimestre precedente Con l’aumento dei dipendenti permanenti e quello meno intenso dei dipendenti a termine + 16 nilai indipendenti + 17000 e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa