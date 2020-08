Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in quasi 10 anni ha cambiato il mondo ed è cambiata L’Italia non credo sia il momento di fare previsioni ma è evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021 si voterà Milano Roma Torino Bologna Napoli Io spero che ci possa essere l’impresa complessiva lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista alla stampa sul dopo voto su Rousseau siamo entrati in una nuova era giunge con il PD si è aperto un percorso per le elezioni amministrative sulla base di un lavoro che stiamo portando avanti al governo centrale credo faccia parte della naturale evoluzione delle cose dopodiché sono i territori che devono essere ascoltati i nostri iscritti hanno detto di voler evolvere e di una lettera al Fatto Quotidiano avverte aprirci anche i partiti tradizionali non è un peccato E non significa snaturarsi Stiamo disegnando l’Italia del futuro il paese Tra 10mettendo insieme le risorse europee e quelle nazionali per avere un paese sostenibile Che punta a far crescere gli investimenti il sud e la dotazione delle Infrastrutture e quanto afferma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli Intervistato dal Messaggero in merito al Piano Nazionale per la ripresa saranno l’intermodalità il mezzogiorno la sicurezza e la mobilità sostenibile il ministro annuncia settembre presenterò un programma da qui al 2026 con tutte le opere da realizzare regione per regione che porteremo All’attenzione dell’Europa aumentano ancora i contagi 574 in 24 ore il maggior incremento del 24 giugno tre le vittime 30 sulle discoteche arrivo e su pressione del governo e regioni cercano di ridurre il danno Veneto ed Emilia Romagna Verona ordinanze gemelle da domani nei locali non potrà entrare più di metà della capienza massima e saranno obbligatorie le mascherine anche durante il ballo in caso di violazioni previste all’immediata chiusura del locale secondo la ministra Bellanova di Italia Viva le discoteche sono rimastegiugno e luglio per rispondere a qualche lobby è inaccettabile dice gravi in Puglia e 5 giovani tra i 20 e i 30 anni gli Stati Uniti hanno registrato 64201 nuovi casi di coronavirus 1336 morti nelle ultime 24 ore secondo il conteggio della Johns Hopkins University portando il totale a 5 milioni 313 Mila e 55 almeno 168446 morti nel paese dall’inizio della pandemia si aggrava la situazione Intanto in Corea del Sud dove il governo ha rafforzato le misure anti coronavirus a seoul e nelle aree circostanti dopo aver estratto 166 nuovi contagi in un giorno il numero più alto da 5 mesi a questa parte milioni di voti per le elezioni presidenziali americane novembre 2020 spediti via posta potrebbe non arrivare in tempo per essere conteggiati è l’avvertimento del servizio postale americano contenuto in una lettera spedita in luglio a tutti gli stati secondo quanto rivelato dalle invisi mentre infuria la polemica tra il presidente meDonald Trump democratici sul voto via posta alcune scadenze è scritto nella lettera potrebbero essere incompatibili con i nostri servizi di consegna Donald Trump firma il decreto che obbliga braidense a vendere le americane di Tik Tok entro 90 giorni il decreto segui l’indagine condotta dal committee on Foreign investment in the Us che esaminare acquisizioni di attività America da parte di investitori stranieri la cinese bytedance ha acquistato il musical nel 2017 la unità Tik Tok Cambiamo argomento lungo la penisola torna la tradizione del picnic con circa 4 milioni e mezzo di italiani che Tra Familiari amici hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliati o piatti portati da casa per evitare il rischio di assembramenti nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza coronavirus e quanto emerge dall’indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia che più di un italiano su due non è restato a casa per ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere Parèamici per andare in vacanza al mare in campagna montagna per fare una gita fuori porta porta in chiusura il Bayern Monaco ha travolto con uno storico 82 il Barcellona di Messi nella sfida Secca Dei quarti di finale di Champions League un’umiliazione senza precedenti che al 99% costerà il posto al tecnico dei blaugrana 6 doppiette di Muller in avvio e di cutigno nel finale reti anche di perisic gnabbri chi è Lewandowski in semifinale i tedeschi incontreranno la vincente dello scontro tra Manchester City e Lione E questa era l’ultima notizia Ancora auguri di un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia è più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa