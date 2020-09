Ultime Notizie Roma del 17-09-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 17 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio oggi la Commissione Europea pubblicherà le linee guida su recovery Found dei piani di rilancio dei governi europei dovranno essere incentrate riforme strutturali e transizione Green digitale nella ricetta indicata ieri del Parlamento ci sono meno tasse per ceto medio e famiglie e il potenziamento degli asili il PIL dell’Italia di minorate via 5% Nel 2020 prima di tornare a crescere il 54 per cento nel 2021 le Stime dell’ocse i primi due tre milioni di dosi del vaccino anti coronavirus Sorry I M astrazeneca potrebbero arrivare all’ Italia entro la fine di novembre secondo la società biomedica di Pomezia Menarini introduce Intanto un test con esito di 12 minuti accolto con favore da Speranza il ministro della salute si dice il contrario alla riduzione della quarantena altri 1452 conta24 ore nel nostro paese a fronte di oltre 100.000 tamponi l’agenzia federale americana per la salute smentisce Trump sui tempi del vaccino anti coronavirus che secondo il Tycoon sarebbe pronto tra tre quattro ma il presidente americano rilancia e parla di distribuzione possibile già a metà ottobre scontro anche sulle mascherine tra me e te poi un contagio all’interno della casa bianca oggi Il vertice dei ministri sanità allerta arancione prima il tempo oggi in Calabria e Sicilia Gialle invece in Puglia una perturbazione in transito sullo Ionio porta infatti in queste ore piogge temporali e venti forti su Sud Italia previste precipitazioni diffuse localmente anche molto intense Accompagnate da fulmini grandinate il premier libico sarai annunciato l’intenzione di dimettersi ottobre dopo i negoziati di Ginevra per il nuovo governo del paese nordafricano e rapporto dell’oms Scusa Venezuela di Maduro di crimini contro l’umanità è strapieno di falsità secondo il governo di Caracas Giordania Oggi è il cinquantesimo anniversario del settembre nero prolungata fino a oggi la chiusura di scuoleAncona dopo il Vasto incendio di ieri nel porto che ha bruciato balle di poliuretano provocando una colonna di fumo arrivato fino in centro città ancora in corso le operazioni di spegnimento nessun ferito ma molta paura che mi hanno l’ambito un impianto di metano sindaca per stabilire le cause del rogo porto stasera preliminari di Europa League per il Milan che a Dublino sfiderà allo Shamrock Rovers e per la Maxi rissa in Paris saint-germain Olympique la Ligue 1 ha deciso se giornate di squalifica aperto urtava tre per due per me e una per parete S Benedetto aperta un’inchiesta per le presunte frasi razziste che stai messo impresa di sì che agli Open d’Italia Elimina il numero 6 al mondo si si passa agli ottavi Sara derby con berrettini oggi in campo Fognini Sonego e Musetti ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa