Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio con l’accelerazione degli ultimi giorni greenpass caricati hanno superato quota 100 milioni lo strinse Dunque registrato il cavallo dell’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione per i lavoratori tra il 14 e il 16 ottobre sono stati Infatti ben due milioni e mezzo con il record toccato proprio venerdì via libera dei Verdi tedeschi a stragrande maggioranza alle trattative per il cosiddetto governo semaforo con stv liberali dopo i contatti esplorativi fra i tre partiti Iride verde abete ha esortato i delegati riuniti al congresso del partito a votare per un governo del Progresso saremo al motore di un grande compito di trasformazione Verdi possono passare dalla difensiva l’attacco ha detto sottolineando che siamo in un’epoca di grande crisi come riscaldamento climatico galoppante la scheda della digitalizzazione la politica deve fare in modo di evitare che questa crisi diventino catastopadre bensì il figlio tredicenne esplodere per dargli il colpo di fucile che ieri sera a San Felice del bresciano ha ucciso la sorella di 15 anni lo ha spiegato il padre sentito nella notte dal PM di Brescia padre e figlio stavano alla ragazzina quando è partito il colpo che ha colpito la sorella ferendola a morte ragazzi non è imputabile il padre indagato per omessa custodia delle armi per aver messo nelle mani del figlio il fucile da caccia regolarmente detenuto insieme decina di cucini oltre 1000 miliardi di euro all’anno cioè circa il 5,6% del PIL tanto costerà l’Unione Europea fallire nel realizzare quella transizione energetica che nel 2050 dovrebbe portare l’azzeramento delle emissioni di gas a Effetto serra e quello che scrive il servizio studi dell’europarlamento senza ulteriori azioni comuni a livello Europea Si sottolinea sarà difficile vincere le sfide poste dalla trasformazione energetica è morta Orvieto 94 anni all’ospedale Santa Maria della stella il pittore Achille Perilli considerato pre maestri dell’astrattismo italiano del 900 era nato a Roma nel 28 gennaio 1926con Piero D’Orazio Giovanni Guerrini Renzo Vespignani altri era stato tra i fondatori del gruppo arte sociale nel 1947 aveva partecipato alla redazione del Manifesto Formula 1 per la difesa dell’arte astratta sono state dedicate numerose mostre personali e retrospettive in Italia e all’estero la Biennale di Venezia nel 69 riservo alle sue opere dal cromatismo vivace brillante un’intera sala ed è tutto vi auguro una buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa