Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a 6 Romita alla società avrebbe pilotato la crisi secondo il PM finanza nella sede di Taranto Milano sindacati quindi convocati per venerdì ma film Il nano intenzione di non partecipare per Fiom l’azienda ha iniziato a pagare i fornitori vediamo se ci sono le condizioni per far sospendere la protesta dell’indotto ieri l’azienda ha annunciato un passo indietro lo spegnimento degli altiforni fino all’udienza al tribunale di Milano fissata per il 27 novembre lettera dei commissari rispetti impegni contratto dicono diritto di recesso sulla ex Ilva privo di qualsiasi fondamento per la soluzione primaria importanza per l’economia via libera alla riforma delle processo civile del vertice di maggioranza sulla giustizia che si è svolta a Palazzo Chigi ma ancora nessun accordo sull’istituto della 3quello che hai messo al termine della riunione alla quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte il disco verde sul processo civile lo ha confermato lo stesso guardasigilli Alfonso Bonafede parlando con i cronisti andrà probabilmente in consiglio dei ministri già la prossima settimana annunciato è una riforma importante che chiedono i cittadini imprenditori perché è fondamentale per gli investimenti e perché dimezzi i tempi del processo aggiunto spiegando che presto delibera anche sulla riforma del processo penale i cittadini non possono più aspettare ha detto Bonafede lo strano poi le due proposte sulla penale che avanzata di alleati di maggioranza una corsia preferenziale perché è stato il primo grado Se lo richiede il suo processo avrà una trattazione urgente in appello per cui Durerà solo alcuni mesi e cambiamo argomento Papa Francesco è atterrato a Bangkok l’omaggio floreale i bambini sua cugina e la guardia d’onore calda accoglienza per il Santo Padre ricevuto dalle autorità locali vescovi italiani Daisy 11 bambini in abito tradizionale Il papà ha attraversato la guardia d’onoredi essere trasferiti in auto alla nunziatura Apostolica della capitale della Thailandia Torniamo a parlare di politica si terrà venerdì alle 8:30 Palazzo Chigi vertice di maggioranza sulmet il europeo di stabilità con il premier Giuseppe Conte ministro dell’economia Roberto Gualtieri il 27 novembre invece responsabile di via XX Settembre riferire in commissione al Senato le stesse fonti assicurano che sulla ratifica la revisione del mese non le è stato deciso a Palazzo Chigi dunque non è stata ancora definita la linea che il governo italiano terrà in sede Europea per la riforma del messo il cosiddetto fondo salva-stati che nelle ultime 24 ore ha portato L’opposizione sulle barricate e il Movimento 5 stelle a chiedere con urgenza un vertice della maggioranza serve un via libera unanime al Consiglio Europeo di dicembre cronaca una guardia giurata di 30 anni si è uccisa La notte scorsa a Milano dopo aver travolto e ucciso un motociclista è accaduto intorno alle 4 all’incrocio tra Piazza Emiliaviale Piceno secondo la ricostruzione del 118 Quando la guardi anche resa conto della gravità delle condizioni del investito che aveva 65 anni si è sparata con la pistola d’ordinanza inutile per i due uomini La Corte in ospedale indagano gli agenti della polizia locale ed è tutto buon proseguimento di ascolto

