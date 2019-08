Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata da stazione da Francesco Vitale in studio con dure accuse contro Salvini Conte annunciato la fine del governo e le sue dimissioni rifarei tutto ha detto il leader della Lega oggi alle 16 partono le consultazioni di Mattarella con i big aprire il colle nella giornata di domani il governo populista ha fallito ora c’è da evitare l’aumento dell’Iva a ferma Renzi e sono sbarcati a Lampedusa migranti che erano da 19 giorni a bordo dopo che la procura di Agrigento ha disposto il sequestro evacuazione immediata della nave aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto datti d’ufficio probabilmente mi arriverà una denuncia Ma io non mollo ha detto ieri Salvi confermata in appello la condanna per pedofilia contro il cardinale australiano George ex ministro delle finanze di Papa Francesco accusato di aver abusato di 2 coristi di 13 anni nel 1996 i regali del perper ora fare un ultimo ricorso all’alta Corte il premier Morrison arrivo che intanto Apelle l’onorificenza dell’ordine d’Australia è a pochi giorni dal G7 Trump è tornato da attaccare l’Unione Europea mi danno tutto quello che voglio basta passare le loro automobili il presidente americano afferma poi che la Russia dovrebbe tornare al tavolo dei grandi Intanto dopo il no l’acquisto della Groenlandia Trump annullato la sua visita in Danimarca prevista per il 2 settembre almeno 2300 persone sono in stato di detenzione nel cashmere amministrato dall’India durante un blocco di sicurezza in blackout delle comunicazioni in posto per ridurre disordini dopo che New Delhi ha revocato latomia della Regione contesa col Pakistan quasi 100 persone sono state arrestate ai sensi di una legge che consente di trattenere fino a 2 anni senza processo restano tanti interrogativi nel caso di del ventisettenne francese morto dopo essere caduto in un burrone nel Cilento oggi l’autopsia che dovrebbe confermare come il giovane si è deceduto per dissanguamento è circa 40 minuti dopo la caduta a chiarire ricostruire la vicenda saràdi Vallo della Lucania che ha aperto un’inchiesta Sport colpo della Fiorentina che prende riberi la firma tra i viola stella del Bayern potrebbe essere già stamattina visite mediche oggi per Zappacosta visto della Roma a terramilano tra oggi e domani Sanchez per l’accordo con l’Inter oggi a Roma i funerali in forma privata di Diabolik capo ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola in un parco E questa era l’ultima notizia può sottolineare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa