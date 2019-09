Ultime Notizie Roma del 21-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio parla il leader del PD Nicola Zingaretti ricevuto soltanto un WhatsApp quando ormai la decisione era stata presa ha detto il segretario del PD alla domanda se Renzi lo avesse avvisato della sua volontà di lasciare il partito sull’accordo con il Movimento 5 Stelle sull’umbria Zingaretti spiega che non c’è alcun automatismo per le regionali ogni regione Dovrà decidere autonomamente sull’alleanza meno fatto positivo che ci si provi è utile per l’Italia conclude il segretario del PD l’autista di un autobus è stato aggredito nella tarda serata di ieri da 8 ragazzi a Roma durante il tragitto e giovani hanno messo in azione la leva di emergenza porta e quando il conducente uscito dalla cabina forse dopo averrimproverati lo hanno picchiato soccorso è stato giudicato guaribile in 30 giorni la Polizia ha rintracciato uno dei ragazzi Un diciassettenne romano che è stato denunciato in corso indagini per risalire agli altri responsabili solidarietà della sindaca Virginia raggi a Torino l’uomo è stato arrestato per aver picchiato un controllore che lo aveva sorpreso senza biglietto in Francia lancio di lacrimogeni da parte della polizia sugli Champs Elysee per disperdere gruppi di gilet gialli che volevano avvicinarsi alle zone vietate in questa giornata a rischio di fusione di diversi cortei la prefettura Reggio noto per questo quarantacinquesimo appuntamento dei gilet gialli sono stati effettuati finora 65 fermi la zona vietata ai cortei comprende tutti gli champs-elysées fino alle Iseo da una parte e l’assemblea Nazionale sull’altra riva della Senna la capitale blindata stirati 7500 poliziotti e gendarmi ancora sbarchi di migranti a Lampedusa approdate 108canzone un barcone con 92 persone a bordo è stato intercettato a poche miglia da una motovedetta della capitaneria di porto altri 16 migranti a bordo di un barchino sono giunti direttamente a terra l’hotspot al collasso e prosegue la protesta di un gruppo di tunisini che chiedono di non essere rimpatriati nel reggino 41 migranti iracheni e iraniani sono stati intercettati a bordo di una barca a vela il premier Conte prometti e sui migranti economici non darò tregua Per risolvere il problema di ingressi ritiene che l’Italia e l’Unione Europea debbano andare in Libia è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa